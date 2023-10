Die Berufs- und Ausbildungsmesse BAM der IHK Koblenz bot am Freitag, 29. September 2023, in der Stadthalle Boppard Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, sich direkt bei den Betrieben über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region zu informieren. Der Einladung gefolgt waren in diesem Jahr acht Schulen aus Boppard, Emmelshausen, Oberwesel und Kastellaun.

Mehr als 50 ausstellende Unternehmen und Behörden waren am 29. September 2023 in der Bopparder Stadthalle vertreten. Darunter waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bopparder Stadtverwaltung. Sie informierten an einem Stand die jungen Messebesucher über die Ausbildungsangebote der Stadt Boppard in den Bereichen Verwaltung, Kindertagesstätten sowie Tourismus, beantworteten Fragen und gaben Einblicke in den Ausbildungsablauf.

Die Stadtverwaltung Boppard bietet folgende Ausbildungen/Duales Studium an: Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d), Erzieher/in (m/w/d), Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit (m/w/d) und Duales Studium zur/zum Diplom-Verwaltungswirt/in (m/w/d).

Aktuelle Stellenangebote gibt es unter: