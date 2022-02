Am Donnerstagmorgen, gegen 08.45 Uhr konnte die Polizei einen 37 jährigen

Deutschen, der als Intensivtäter mit internationalem Haftbefehlt gesucht wurde,

dingfest machen. Im Rahmen einer gemeldeten Familienstreitigkeit sichtete die

zuerst am Einsatzort eintreffende Streife eine männliche Person, die über einen

Balkon vor den Polizisten flüchtete. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um

den mit mehreren nationalen und internationalen Fahndungen gesuchten Straftäter

handelte- Dieser hatte sich aufgrund der gegen ihn bestehenden Haftbefehle im

Jahr 2021 nach Großbritannien abgesetzt. Die überstürzte Flucht war jedoch nicht

lange von Erfolg. Mit vereinten Kräften der Polizei Bendorf, der

Fahndungseinheit des Polizeipräsidiums Koblenz, einem Diensthundeführer und

Unterstützung aus der Luft durch den Polizeihubschrauber, konnte der Mann im

Stadtgebiet von Bendorf wenig später widerstandslos verhaftet werden. Zur

Vollstreckung der ausstehenden Haftbefehle wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht.