Bürgermeister würdigt ehrenamtliches Engagement

Bendorf. Digitalbotschafter*innen sind engagierte Freiwillige, die vor allem ältere Menschen auf ihrem Weg in die digitale Welt begleiten: Sie holen diejenigen ab, die noch komplett offline sind und große Berührungsängste haben. Die Ehrenamtlichen beantworten Fragen zum Internet, helfen bei der Bedienung von Smartphone und Laptop, erklären die Chancen und schulen im Umgang mit Risiken.

In Bendorf haben sich Michael Stieling, Hans-Peter Mejda, Christiane Weiß, Ingrid Braband und Jens Süßmeyer zu Digitalbotschafter*innen ausbilden lassen. In ihrem ersten Jahr im Einsatz konnten sie bereits zahlreichen Seniorinnen und Senioren in Bendorf und Umgebung behilflich sein.

Bürgermeister Christoph Mohr hatte die Ehrenamtlichen nun ins Rathaus eingeladen, um ihnen für das wichtige Engagement zu danken und sich über ihre Aktivitäten zu informieren.

Die Digitalbotschafter*innen sind regelmäßig im Repair-Café am Kirchplatz und in den beiden Seniorenzentren präsent und nehmen zudem am Generationenfrühstück im Pfarrheim teil.

Einmal im Monat ist man im Evangelischen Gemeindehaus in Engers vor Ort, auf Anfrage kommt auch jemand ins Seniorencafé der katholischen Pfarrgemeinde.

Außerdem führen die Digitalbotschafter*innen zahlreiche Hausbesuche durch, weil dies weniger mobilen Personen entgegenkommt und manche Probleme ohnehin am besten in Ruhe vor Ort zu klären sind.

Die Seniorinnen und Senioren, die sich bei den Ehrenamtlichen melden, brauchen meist Hilfe bei grundsätzlichen Dingen: Wie verschicke ich Fotos über WhatsApp? Wie verstelle ich die Schriftgröße oder das Bildschirm-Timeout am Smartphone? Wie übertrage ich Daten vom Smartphone auf den Laptop? Hier können die Engagierten mit ihrer Expertise helfen und erfahren dafür viel Dankbarkeit.

Das Team, das vor Kurzem noch um Heike Knaack aus Neuwied erweitert wurde, trifft sich einmal im Monat, um Einzelheiten abzusprechen und zu koordinieren. Erreichen kann man die Digitalbotschafter*innen unter der Telefonnummer: 02622/160 8561.

Sie würden sich über weitere Unterstützung freuen.

Wer ebenfalls Interesse hat, seine Erfahrungen und sein Wissen an Menschen weiterzugeben, die noch offline sind, kann sich über eine kostenlose Online-Schulung ebenfalls als Digitalbotschafter*in qualifizieren lassen. Weitere Infos gibt es unter: https://digital-botschafter.silver-tipps.de/.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

(v.l.n.r.): Michael Stieling, Christiane Weiß, Bürgermeister Christoph Mohr, Ingrid Braband, Hans Peter Mejda.