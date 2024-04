Verkaufsoffener Sonntag und Aktionen zur „Grünen Entdeckerstadt“

Bendorf. Bendorf blüht auf! Mit einem vielfältigen und bunten Angebot lockt der Bendorfer Bauern- und Gartenmarkt am Sonntag, 5. Mai, wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Stadtzentrum.

Über 130 Aussteller sind mit von der Partie und präsentieren von 11 bis 18 Uhr vor dem imposanten Panorama der Kirchen St. Medard auf dem Kirchplatz, in der Entengasse, in der Haupt- und Bachstraße, aber auch im Stadtpark ihr Sortiment, darunter Stauden- und Topfpflanzen, Blumen- und Gemüsestecklinge, Microgrün, sowie Türkränze und floristische Deko.

Wer auf der Suche nach Dekorationen und anderen Produkten für Haus, Hof und Garten ist, wird ebenfalls fündig.

Angeboten werden u.a. handgefertigte Deko aus Ton, Keramik, Schiefer und Holz sowie Gartenmöbel- und geräte, handgemachte Seifen, Haushaltswaren, Schmuck und Textilien.

Auch kulinarisch gibt es einiges zu entdecken: regionale Anbieter und Landwirte bieten u.a. Käse, Obst, Gemüse, Honig, Essig, Öle, Gewürze, Pesto, Winzerprodukte, Fischspezialitäten und Lammfleisch.

Um 12 Uhr öffnen außerdem die Einzelhändler ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag und laden zum entspannten Einkaufsbummel ein.

Die offizielle Begrüßung durch Bürgermeister Christoph Mohr und Henning Deuster, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf & Aktiv Sayn, findet um 13 Uhr auf der Bühne am Kirchplatz statt.

Die Stadtverwaltung ist wieder gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf und Aktiv Sayn an einem Infostand am Kirchplatz vertreten und lädt die Gäste ein, an ihrem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem auch in diesem Jahr viele attraktive Preise locken.

Im Lounge-Bereich auf dem Kirchplatzplateau kann man es sich bequem machen und das Frühjahrsfeeling genießen.

In diesem Jahr steht zudem auch das Thema „Grüne Entdeckerstadt“ im Vordergrund.

Zu jeder vollen Stunde gibt es auf der Bühne am Kirchplatz (14,15 und 16 Uhr) eine

Diskussionsrunde zur Entwicklung der Bendorfer Innenstadt hin zur „Grünen Entdeckerstadt“ mit Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung und Gewerbe.

Dabei geht es u.a. um neue Wege für eine lebenswerte (Innen)stadt der Zukunft, Konzepte für die Leerstände in der Innenstadt, soziale, pädagogische und andere nicht-kommerzielle Angebote sowie Klimawissen zum Anfassen.

Im Stadtpark begeistert ein vielseitiges Familienprogramm. Hier bietet sich bei gemütlicher Picknickatmosphäre die Chance auf eine Auszeit. Passende musikalische Untermalung bietet Andreas Nilges von 14.30 bis 16 Uhr.

Crêpes und Waffeln gibt es am Stand der Firma Mertens, die auch ein Kinderkarussell bereitstellt. Auch der Meisenhof bietet köstliche Getränke und Speisen an.

Junge Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Aktionen mit der Jugendfeuerwehr Bendorf, der städtischen Kita Mülhofen und dem MakerSpace Mayen-Koblenz freuen.

Action bieten das Baumklettern mit Daniel Wirges und das Bogenschießen mit den „Grünen Bogenschützen“.

Vereine und Organisationen wie die Polizei Bendorf, das DRK, die Jugendfeuerwehr, die THW-Jugend und die Walderlebnisschule des Landesjagdverbandes informieren über ihre Arbeit.

Neben Oldtimer-Traktoren des FHS Weitersburg und moderner Landtechnik mit PKW- und Pferdeanhängern von der Firma Josef Ley mit Inhaber Thilo Cronrath können sich die Besucherinnen und Besucher auch E-Fahrzeuge der Autohäuser Löhr Automobile und Pretz anschauen.

Der Rassegeflügelzuchtverein Vallendar stellt Geflügel aus, Andreas Deurer ist mit dem Futtermittelhandel Weitersburg vertreten und bringt wieder Ziegen und Ponys mit.

Holzkünstler Martin Röhrig präsentiert rustikale Holzkunst, zudem locken einige Stände, wie der Hof Vierwindenberg und Plant a Friend, mit besonderen Produkten rund um Haus und Garten in den Stadtpark.

Auch können sich die kleinen Besucherinnen und Besucher besonders auf den neu gestalteten Spielplatz im Stadtpark freuen, denn dieser ist pünktlich vor dem Bauernmarkt Wochenende fertiggestellt worden und strahlt in neuer Blüte mit vielseitigen Spielmöglichkeiten.

Der Bauern- und Gartenmarkt wird von der Stadt Bendorf in enger Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf und Aktiv Sayn organisiert. Rund um den Markt gibt es viele kostenfreie Parkmöglichkeiten.

