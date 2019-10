Bauwerksprüfung Balduinbrücke

Im Rahmen der turnusmäßigen Bauwerksprüfungen des Brückenbauamtes werden von Dienstag, 08.10.2019 bis Donnerstag, 10.10.2019 die Spannbetonbrücke über dem Schifffahrtskanal sowie die Bogenbrücke auf der Seite Altstadt der Balduinbrücke untersucht. Hierfür müssen an den genannten Tagen in der Zeit von jeweils 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr abschnittsweise Einengungen eines Fahrstreifens vorgenommen werden. Die zulässige Geschwindigkeit wird in diesen Bereichen auf 30 km/h reduziert. Hierdurch kann es zu Behinderungen des Fahrzeugverkehrs kommen. Fußgänger und Fahrradfahrer können die Balduinbrücke größtenteils ohne Einschränkungen benutzen. Bei gelegentlichen Einengungen der Geh- und Radwege beim Einrichten oder Umsetzen der Prüffahrzeuge kann es zu leichten Behinderungen kommen. In diesen Phasen werden Mitarbeiter des Brückenbauamtes für die sichere Führung der Fußgänger und Fahrradfahrer sorgen.

Das Brückenbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht beim Passieren der Einsatzstellen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 27.09.2019