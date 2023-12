Die Mitglieder der jungen Christdemokraten in Koblenz verschenken auch in diesem Jahr weihnachtlich dekorierte Tannen an die Tafel, die Caritas und Seniorenheime in Koblenz. Im vergangenen Jahr brachte die JU-Koblenz mehr als 50 Christbäume zu Menschen, die finanziell schlechter gestellt oder aufgrund ihres Alters nicht mehr in der Lage waren, sich selbst um einen Weihnachtsbaum zu kümmern. Viele dieser Bäume konnten nach Weihnachten auch wieder eingepflanzt werden.

Wir laden Interessierte herzlich dazu ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Sie haben die Möglichkeit, eine Baumpatenschaft für 20 Euro zu übernehmen. Alternativ können Sie uns auch Personen benennen, die sich über einen solchen Baum freuen würden.

Falls Sie Fragen haben oder Interesse bekunden möchten, steht Ihnen der Kreisvorsitzende der Jungen Union Koblenz, Philip Rünz, gerne unter der Telefonnummer 015901170984 zur Verfügung.