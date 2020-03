Baumfällungen am Beatusbad

Am Donnerstag, 19.03.2020 müssen am Beatusbad kurzfristig zwei Feldahorne gefällt werden. Die Fällung ist notwendig, da die Bäume in die Grundleitung des Bads eingewachsen sind und diese zerstört haben. Es besteht die Gefahr des unkontrollierten Austritts von Wasser ins Erdreich.

Alle Möglichkeiten zum Erhalt der Bäume wurden geprüft. Leider ist es aber aus technischen Gründen unumgänglich, die zwei Bäume zu fällen.

Nach Beendigung der Sanierung der Grundleitung werden auf dem Gelände des Beatusbads drei neue Bäume sowie eine Strauchgruppen gepflanzt.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 18.03.2020