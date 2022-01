Arbeiten in der Kölner Straße und Industriestraße Lahnstein

Lahnstein. In der Kölner Straße sowie in der Industriestraße in Lahnstein werden abgestorbene Bäume gefällt. Sofern es witterungsbedingt möglich ist, finden die Arbeiten zur Verkehrssicherung am Dienstag, 01. Februar 2022 statt. Dadurch kann es zu Behinderungen des Verkehrs kommen.