Baumaßnahmen der DB Netz AG

Lahnstein. Im Auftrag der DB Netz AG werden in den Nächten vom 31. Januar bis 02. Februar 2020, vom 14. bis 17. Februar 2020 und vom 22. bis 24. Februar 2020 im Bereich der Bahnstrecke von Stadtteil Oberlahnstein bis Koblenz/Horchheim Gleisbaumaßnahmen durchgeführt, die aus betrieblichen Gründen in der Nachtzeit stattfinden müssen. Dadurch kann es in jeweiligen Abschnitten durch den Einbau von Schienenstegdämpfer zu Lärmbelästigungen an den Gleisen kommen.

Die beauftragten Unternehmen sind bemüht, die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten. Die betroffenen Anwohner werden um Verständnis gebeten.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 31.01.2020