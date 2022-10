Lahnstein. Die DB Netz AG führt Gleisbaumaßnahmen durch, die aus betrieblichen

Gründen in den Fahrpausen der Nachtzeit durchgeführt werden müssen.

Dadurch kann es in der Nacht von Montag, 21. November 2022 auf Dienstag, 22.

November 2022 im Stadtteil Niederlahnstein zu Lärmbelästigungen kommen.

Die beauftragten Unternehmen sind bemüht, die Lärmbelästigungen so gering wie

möglich zu halten.

Die DB Netz AG bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis