Eine freudige Amtshandlung zum Ende seiner Amtszeit als Baudezernent konnte Bert Flöck nun noch vornehmen. Die Baugenehmigung für das Dorfgemeinschaftshaus des Ortsbezirks Arenberg-Immendorf ist erteilt und Flöck konnte diese vor Ort an Ortsvorsteher Tim Michels und Mitglieder des Ortsbeirats überreichen.

Wo jetzt gegenüber der Kirche in Arenberg noch eine Wiesenfläche ist, wird das Dorfgemeinschaftshaus der Stadtteile Arenberg und Immendorf seine Besucher zukünftig mit offenen Armen empfangen und ausreichend Platz und die Möglichkeit für Veranstaltungen und Zusammenkünfte bieten.

Der Baukörper des geplanten Dorfgemeinschaftshauses öffnet sich mit seiner Form in Richtung des neu entstehenden großen Vorplatzes zum Empfang und mit Stellplätzen für PKWs sowie Fahrrädern. Die Verkehrsanbindung erfolgt über die K19.

Die Ausführung des Gebäudes wird im Sinne der Nachhaltigkeit mit einem Flachdach als Gründach ausgebildet und mit PV-Modulen ergänzt. Ein Raum für den Einbau einer Batterieanlage mit Erweiterungsmöglichkeit wurde vorgesehen. Der Mehrzweckraum und auch das Foyer erhalten eine Lüftungsanlage.

Mitte März war das Farb- und Materialkonzept vorgestellt und festgelegt worden. Das L-förmige Gebäude erscheint hell und modern. Die Farb- und Materialwahl ist insgesamt zurückhaltend gestaltet, um alle Nutzer anzusprechen.

Der Eingangsbereich wird mit einer Holzvorhangfassade betont. Die anthrazitfarbenen Attikableche und Regenrinnen spiegeln sich in den Fenstern wieder. Beim Eintreten in das Gebäude gelangt man in ein großzügiges Foyer mit Ausschanktheke und Garderobe. Direkt hinter der Theke gelangt man in eine Küche, die das Bewirten bei Feiern und Versammlungen sicherstellt. Daran schließen sich die Sanitärräume und Technikräume an. Der überhöhte ca. 100 qm große Mehrzweckraum wird von außen durch einen Putz mit Besenstrich hervorgehoben. Der lichtdurchflutete Mehrzweckraum lässt sich mit einer mobilen Trennwand in zwei gleichgroße Teile unterteilen, um eine Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Zurzeit werden die Leistungsverzeichnisse durch die Planungsbüros finalisiert. Die erste Submission über die Rohbau- und Gerüstbauarbeiten steht nunmehr an.

Mit Baubeginn wird im Juni 2024 gerechnet. Die Bauzeit beträgt ca. 14 Monate. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 1.303.300 Euro.

Foto (Stadt Koblenz / Heiko Breitbarth): Baudezernent Bert Flöck (3. v.l.) freut sich mit Ortsvorsteher Tim Michels (1. v.l.) und Mitgliedern des Ortsbeirats Arenberg-Immendorf über die nun erteilte Baugenehmigung für das Dorfgemeinschaftshaus des Ortsbezirks.