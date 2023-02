Am Freitag, 3. März, muss die Marktstraße zwischen Neuwieds Mini-ZOB und der Baustelle des neuen „S-Forum“ hinter dem Kundenparkplatz der Sparkasse Neuwied von 6 bis 20 Uhr gesperrt werden. An diesem Tag wird ein großer Baukran montiert. Die Stadtverwaltung bittet daher, die Marktstraße möglichst zu umfahren.

Die Verkehrsführung wurde angepasst, um Verzögerungen zu minimieren. Aus Richtung des Marktplatzes kommend können Pkw rechts am sogenannten Sulzbacher Rondell in die Langendorfer Straße einfahren, wobei an dieser Stelle erfahrungsgemäß mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei, erläutert das Ordnungsamt. Im oberen Teil der Marktstraße wird, wie am Deichstadtfest, die Einbahnregelung aufgehoben, um so den Anwohnern und Nutzern des Parkplatzes hinter dem “Statt-Bad” die Einfahrt zu ermöglichen. Hier kann es jedoch zeitweise zu Einschränkungen kommen. Auch der Busverkehr ist von der Vollsperrung der Marktstraße betroffen. Die Betreiber des Öffentlichen Personennahverkehrs informieren gegebenenfalls über alternative Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten.