Bad Ems (ots) – Am heutigen Mittwoch, 01.03.2023, gegen Mittag erschienen zwei angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke bei einem lebensälteren Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Weinberg in Bad Ems. Sie gaben an, sich um die Wasserleitungen und den Druck gekümmert zu haben. Dem Anwohner fiel auf, dass dies faktisch nicht möglich ist, da die entsprechenden Versorgungsräume

abgeschlossen sind. Daher ließ er die beiden männlichen Personen nicht aus den Augen, bis diese das Haus wieder verließen. Einen der Tatverdächtigen beschrieb der Senior wie folgt: kräftige Figur bei ca. 165 bis 170 cm Größe, sprach gebrochenes Deutsch und trug Freizeitkleidung mit einem gemusterten Pullover.

Bitte lassen Sie sich im Zweifel niedrigschwellig die Legitimation solcher Personen zeigen oder erkundigen Sie sich telefonisch bei den angeblichen Auftraggebern, bevor Sie die Personen in Ihre Wohnung lassen.

Die Polizei Bad Ems bittet Zeugen, die weitergehende Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02603-9700 zu melden.