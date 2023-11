!BUSHIDO!

„KÖNIG FÜR IMMER!“ Tour 2024

Der King of Deutsch Rap ist endlich wieder da – und das, mit einem Paukenschlag. Bis heute wurden rund 70.000 Tickets für die angekündigten neun Termine von Bushidos „KÖNIG FÜR IMMER!“-Tournee verkauft Bushido steht aktuell auf Platz 2 der wöchentlichen Vorverkaufcharts bei Eventim. Grund genug für Künstler Bushido und Veranstalter Burghard Zahlmann, heute fünf weitere Termine anzukündigen. Aufgrund der überragenden Nachfrage wird es am 15.04.2024 ein Zusatzkonzert in Berlin (Mercedes-Benz-Arena) und am 16.04.2024 ein Zusatzkonzert in München (Olympiahalle) geben. Österreich darf sich auf ein Gastspiel in Wien am 17.04.2024 freuen. Bevor dann in Mannheim (29.04.2024, SAP-Arena) und Stuttgart (30.04.2024, Porsche-Arena) der Tourneeabschluss gefeiert wird. Bushido selbst sagt über den rasanten Vorverkaufsstart: „Der Ticketverkauf lief wahnsinnig gut an und es ist noch immer Druck auf den Veranstaltungen. Die noch vorhandenen Restkarten verkaufen sich sehr schnell. Ich bin absolut überwältigt und vor allem dankbar gegenüber meinen Fans, die nach all den Jahren noch immer an meiner Seite stehen und genau so Bock auf diese Tournee haben wie ich!“ Der Rapper freut sich nach zahlreichem Feedback auf Social Media umso mehr auf die Zusatztermine: „Viele Fans aus Wien und Stuttgart haben mir geschrieben, warum ich nicht zu ihnen komme. Viele Fans haben für München kein Ticket mehr bekommen – daher legen wir nun noch eine Schippe oben drauf und ich freue mich wahnsinnig!“

Für einen der größten Künstler Deutschlands wird es ein angemessener Abschiedsrahmen, um sich von seinen Fans auf der vermutlich letzten Tour, zu verabschieden. So sagt der Rapper über seine größte Tour aller Zeiten: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Es wird ein unvergessliches Erlebnis.“

Der Ticketvorverkauf für die Zusatztermine startet am 03.11.2024, 12 Uhr exklusiv bei Eventim (sowie oeticket für den Termin in Wien). Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 07.11.2023 ebenfalls um 12:00 Uhr, Tickets sind dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Verbleibende Restkarten für die bereits im Verkauf befindlichen Termine sind ebenfalls bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Veranstalter Burghard Zahlmann und Bushido weisen explizit darauf hin, dass Fans Tickets ausschließlich an lizensierten Vorverkaufsstellen erwerben sollen. Nur so kann ein echtes Ticket und somit ein ungetrübtes Konzerterlebnis garantiert werden.

!BUSHIDO!

„KÖNIG FÜR IMMER!“ Tour 2024

Donnerstag, 21. März 2024 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Freitag, 22. März 2024 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Samstag, 23. März 2024 München, Olympiahalle

Sonntag, 24. März 2024 Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

Montag, 25. März 2024 Frankfurt am Main, Festhalle

Dienstag, 26. März 2024 Köln, Lanxess Arena

Dienstag, 9. April 2024 Zürich, The Hall (CH)

Mittwoch, 10. April 2024 Esch-Sur-Alzette, Rockhal (LUX)

Sonntag, 14. April 2024 Hamburg, Barclays Arena

Montag, 15. April 2024 Berlin, Mercedes-Benz-Arena ZUSATZTERMIN

Dienstag, 16. April 2024 München, Olympiahalle ZUSATZTERMIN

Mittwoch, 17. April 2024 Wien, Stadthalle Halle D ZUSATZTERMIN

Montag, 29. April 2024 Mannheim, SAP-Arena ZUSATZTERMIN

Dienstag, 30. April 2024 Stuttgart, Porsche-Arena ZUSATZTERMIN