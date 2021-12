Lahnstein (ots) – Am gestrigen Tag wurde bei der Polizei in Koblenz eine Unfallflucht angezeigt, die sich am Dienstag, 21.12.2021 zwischen 15.30 Uhr und

16.30 Uhr auf dem Globus-Parkplatz, direkt an der Brückenstraße in Lahnstein ereignete.

In diesem Zeitraum wurde ein grauer Jeep Renegade an der rechten Heckseite beschädigt.

Aufgrund vorgefundener Spuren wird davon ausgegangen, dass ein Fußgänger mit seinem Tannenbaum den Pkw touchierte.

An dem Jeep entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lahnstein, 02621-9130.