Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Thorsten Rudolph bietet am Montag, 11. September, von 16 bis 17 Uhr eine Sprechstunde an. Bürgerinnen und Bürger, die ein Anliegen zu einem bundespolitischen Thema oder zu einem Thema aus der Region haben und dieses mit dem Abgeordneten besprechen wollen, werden gebeten, sich vorab mit dem Wahlkreisbüro in Verbindung zu setzen, um eine genaue Uhrzeit für das Gespräch zu vereinbaren. Das Büro erreicht man unter Telefon 0261/95230100 oder per E-Mail an thorsten.rudolph.wk@bundestag.de. Die Gespräche können entweder telefonisch oder auch im Wahlkreisbüro, Friedrich-Ebert-Ring 36 in Koblenz, stattfinden.

Die Sprechstunde nutzen können Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Koblenz, zu dem die Städte Koblenz, Lahnstein und Bendorf, die Verbandsgemeinden Rhein-Mosel, Weißenthurm, Vallendar und Loreley sowie Teile der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gehören. Darüber hinaus hat Dr. Rudolph den Rhein-Hunsrück-Kreis sowie die restlichen Teile des Kreises Mayen-Koblenz (also Andernach, Mayen sowie die VGs Maifeld, Mendig, Pellenz und Vordereifel) als Betreuungswahlkreise übernommen. Bürgerinnen und Bürger aus diesen Gebieten können sich ebenfalls gerne bei ihm melden.