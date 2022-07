Von Astrophysik bis Zukunftsforschung

Wie funktioniert eigentlich Forschung? Vom 16. bis 19. Juli macht das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft Halt in Koblenz und gibt Einblicke in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Der Eintritt ist frei. Am 16. Juli findet in Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau direkt am Schiffsanleger die Wissenschaftsmeile statt, auf der Fragen direkt an Forschende gestellt und wissenschaftliche Disziplinen erkundet werden können.

Wie erforscht man das Universum, die Tiefsee oder gesellschaftlichen Zusammenhalt? Mit welchen Werkzeugen und Methoden sammeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Daten? Welchen Herausforderungen begegnen Forschende bei ihrer Arbeit? Und was motiviert sie, zu forschen? Im Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt! widmet sich die MS Wissenschaft in einer Ausstellung der Wissenschaft selbst und zeigt, wie Forscherinnen und Forscher arbeiten.

Im Bauch des umgebauten Frachtschiffs nehmen interaktive Exponate die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Expedition in die Arktis, zeigen, wie die Zukunft erforscht werden kann, und ermöglichen es, den Einfluss von Waldrodungen oder Vulkanausbrüchen auf das Klima zu simulieren.

Die MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate kommen direkt aus der Forschung und werden zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern. Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen.

Anlegestelle: Peter-Altmeier-Ufer, Nähe Deutsches Eck

Öffnungszeiten: 16. – 19. Juli, 10 – 19 Uhr

Kostenlose Führungen durch die Ausstellung:

Täglich 17 Uhr; in Ferienzeiten, am Wochenende sowie feiertags um 11 Uhr und 17 Uhr

Anmeldung für Gruppen und Schulklassen: Für Gruppen ab zehn Personen ist eine Anmeldung unter der jeweiligen Station auf ms-wissenschaft.de/tour erforderlich. Die Ausstellung ist geeignet für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Termine für Schulklassen sind bereits ab 9 Uhr buchbar.

Veranstaltungen der MS Wissenschaft

Am 16. Juli findet von 10 bis 19 Uhr in Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau die Wissenschaftsmeile Koblenz statt. Im direkten Gespräch mit Forschenden und in Workshops für Kinder können Interessierte hier vor der MS Wissenschaft verschiedene Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Disziplinen kennenlernen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bild: Ilja C. Hendel/Wissenschaft im Dialog