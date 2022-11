Einblicke in die Geschichte vom 17. bis 20. November 2022

Lahnstein. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein zeigt das Stadtarchiv Lahnstein in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Feuerwehr Lahnstein e.V. die Ausstellung „150 Jahre Lahnsteiner Feuerwehr – retten • schützen • löschen • bergen“ in der Hospitalkapelle in der Rödergasse 1. Zu sehen sind historische Bilder, die einen Einblick in die stetige Entwicklung der Feuerwehr geben.

Der Eintritt für die Ausstellung sowie die Gruppenführungen ist frei.

Die Ausstellung ist wie folgt geöffnet:

Donnerstag, 17. November und Freitag, 18. November: 17.00 – 20.00 Uhr

Samstag, 19. November und Sonntag, 20. November: 13.00 – 18.00 Uhr

Gruppenführungen werden täglich, auch morgens, nach Absprache mit dem Stadtarchiv Lahnstein angeboten. Kontakt: Tel. 02621 914-296 und E-Mail archiv@lahnstein.de.