Bendorf. Zum Abschluss der Baumaßnahme in der Concordiastraße plant die Stadt Bendorf den Ausbau des Kreuzungsbereiches Concordiastraße/Ringstraße/Alter Weg, um vorhandene Schäden zu beseitigen und die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten.

Die Straßenoberfläche des Kreuzungsbereichs befindet sich in einem schlechten Zustand und die Ebenheit der Straße ist nicht mehr gewährleistet. Des Weiteren weist die Fahrbahnbefestigung diverse strukturelle Schäden in Form von Rissen, Flickstellen in unterschiedlichen Größenordnungen, Abplatzungen und Ausmagerungen mit Splittverlust auf. Aufgrund der wichtigen Querverbindung und des Zustandes ist ein Ausbau dringend erforderlich.

Der Ausbau der Ringstraße bzw. Alter Weg ist zeitnah nicht geplant.

Start der Baumaßnahme ist voraussichtlich am 31.01.2022. In der Folge wird die Kreuzung voraussichtlich für zwei Wochen gesperrt sein. Für die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Sayn kommend wird eine Umleitung über die Adolph-Kolping-Straße/Brauereistraße eingerichtet. Die gleiche Umleitung ist (in umgekehrter Richtung) auch für die Verkehrsteilnehmer aus dem Kreisverkehrsplatz Engerser Straße kommend vorgesehen.

Aus der Innenstadt wird eine Umleitung über Luisenstraße/Engersport/Engerser Straße eingerichtet.

Für die betroffenen Anlieger in der Concordiastraße 38-73 hat die Stadtverwaltung mit dem Kaufland vereinbart, dass diese den Parkplatz während der Öffnungszeiten des Kundenparkplatzes als Ausweichstrecke nutzen können. In den Abendstunden wird der tagsüber gesperrte Kreuzungsbereich provisorisch befahrbar sein, wobei aber nach Möglichkeit vermieden werden sollte, dies zu tun.

Die Kundinnen und Kunden der Buslinien 54, 107 und 152 können während der Bauzeit an der Haltestelle Bendorf “Stadtpark“ ein- und aussteigen.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

Die Kreuzung von Concordiastraße, Ringstraße und Alter Weg wird ausgebaut.