(21.09.22) Am kommenden Freitag, 23. September, wird in der Koblenzer Innenstadt ein Aufzug unter dem Thema „Demonstration für Klimagerechtigkeit – Fridays for Future” stattfinden.

Um 12.00 Uhr erfolgt zunächst eine Kundgebung auf der Spiegelfläche vor dem Hauptbahnhof. Gegen 13.10 Uhr beginnt dann der Aufzug ausgehend von der Spiegelfläche des Hauptbahnhofes über den Bahnhofplatz, Markenbildchenweg, Hohenzollernstraße (querend), Markenbildchenweg, Kurfürstenstraße, Rizzastraße, Südallee, Friedrich-Ebert-Ring (querend), Casinostraße, Stegemannstraße, Viktoriastraße, Görgenstraße, Zentralplatz (Zwischenkundgebung), Görgenstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, An der Moselbrücke, Burgstraße, Florinsmarkt, Auf der Danne, Kornpfortstraße, Peter-Altmeier-Ufer zum Deutschen Eck. Dort erfolgt sodann eine ca. 30-minütige Abschlusskundgebung, welche um 17.00 Uhr endet.

Im Streckenverlauf des Aufzuges kann es zu temporären Verkehrseinschränkungen kommen.

Quelle Foto: Fotolia, Werbeagentur Blick-Fang, Privat, Canva, Adobe, Filmoria

