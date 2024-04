Am Samstag, 20. April, findet in der Innenstadt ein Aufzug unter dem Thema „Cannabis Legalisierung / Hanfparade“ statt.

Ab 16 Uhr erfolgt am Hauptbahnhof eine Auftaktkundgebung. Gegen 16.15 Uhr beginnt dann der Aufzug über den Bahnhofplatz, Bahnhofstraße, Friedrich-Ebert-Ring, Löhrstraße, Hohenfelder Straße, Am Wöllershof (querend), Hohenfelder Straße, An der Moselbrücke, Burgstraße, Florinsmarkt (Zwischenkundgebung), Auf der Danne, Kornpfortstraße, Peter-Altmeier-Ufer (Fußgängerweg), Deutsches Eck (Zwischenkundgebung), Konrad-Adenauer-Ufer und Kaiserin-Augusta-Anlagen (Höhe Schlossstufen), wo eine Abschlusskundgebung bis 22 Uhr stattfinden wird. Danach erfolgt die Auflösung der Versammlung.