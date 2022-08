Neuwied (ots) – Neuwied – Im Rahmen einer Haftbefehlsvollstreckung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde am 17.08.2022 die Wohnung des zu Verhaftenden betreten. Hier konnte sowohl er als auch zwei Growzelte, in denen insgesamt 8 Marihuanapflanzen wuchsen, sowie kleine Mengen Marihuana festgestellt werden. Der 41 jährige Beschuldigte wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA verbracht.