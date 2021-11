Koblenz (ots) – Am Mittwoch, dem 17.11.21 kam es gegen 07:36 Uhr zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden auf der BAB 48 in FR Koblenz in der AS Koblenz.

Aufgrund dessen und des zu dieser Zeit herrschenden Berufsverkehrs kam es kurzzeitig zu einem Rückstau bis in den Weitersburger Berg. Der Verkehr floss nach ca. 40 min wieder normal.