Bürgermeister Peter Jung dankt Initiatoren von Projekt im Josef-Ecker-Stift: „Idee kann gern ausgeweitet werden“

Angebote von „Essen auf Rädern“ gibt es viele. Im Raiffeisenring ist jedoch das Angebot „Auf Rädern zum Essen“ entstanden. Ältere Menschen aus Heddesdorf und dem Quartier Raiffeisenring treffen sich dabei im Josef-Ecker-Stift seit Mai regelmäßig mittwochs zum gemeinsamen Mittagessen an einem schön gedeckten Tisch. „Denn leckeres Essen schmeckt in Gesellschaft noch viel besser“, wissen Initiatorin Hildegard Luttenberger vom Verein „Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied“ und ihre Unterstützerin Rita Hoffmann-Roth von der Koordinierungsstelle „Gesundheitsförderung“ der Kreisverwaltung. Mittlerweile gibt es Stammgäste, und die Teilnehmer sind zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, die sich auch zu anderen Aktivitäten verabredet. „Das bedeutet jedoch nicht, dass sie sich nicht über weitere Teilnehmer am Mittagstisch freuen würden“, unterstreicht sie.

„Wenn eine zündende Idee, viel Herzblut und Engagement zusammenkommen, dann entsteht solch ein tolles und wichtiges Projekt“, lobte Neuwieder Bürgermeister Peter Jung bei seinem Besuch vor Ort und hielt fest, dass man dieses Beispiel „prima auch auf andere Sozialräume und Stadtteile mit entsprechenden Einrichtungen ausweiten“ könnte. „Die Voraussetzung ist natürlich, dass es jemand in die Hand nimmt. Aber die Idee ist da, und der Anfang ist gemacht“, freute er sich und dankte auch Jasmin Becker als stellvertretender Leiterin des Josef-Ecker-Stifts, die diese Initiative tatkräftig unterstützen.

Peter Jung nutzte seinen Besuch auch, um mit den Seniorinnen und Senioren ins Gespräch zu kommen. Dabei ging es beispielsweise um Themen wie Mobilität und generationsgerechtes Wohnen, aber auch um Angebote der Neuwieder Vokshochschule (VHS). „Gemeinsam mit dem Josef-Ecker-Stift wollen wir uns zusammensetzen und schauen, welche Angebote wir auch im Stift anbieten können als „VHS frei Haus” bspw. im Ecker-Stift anbieten können. Das wäre ein Gewinn für beide Seiten“, sagte der Bürgermeister.

Mehr Informationen und Anmeldung zum Mittwochstisch (bis montags, 12 Uhr) gibt es unter Tel. 02631/837 320. Die beiden jeweils angebotenen Menüs kosten inclusive Getränk 8,50 Euro.