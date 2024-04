In der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ sucht Neuwieds Oberbürgermeister die Stadtteile auf, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch zu kommen. Denn der persönliche Kontakt ist Jan Einig ein besonders wichtiges Anliegen. Zum Auftakt der Reihe in diesem Jahr sind am Dienstag, 30. April, die Bürgerinnen und Bürger aus Heddesdorf zur Bürgersprechstunde eingeladen. Die Sprechstunde wird von 17 bis 19 Uhr im Büro des Oberbürgermeisters, Engerser Landstraße 17, in Zimmer 657a abgehalten. Anmeldungen sind möglich unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.