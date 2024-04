Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz konnte in Zusammenarbeit mit dem ISSO Institut und durch die Unterstützung des Bundesprogramm „Demokratie Leben!“, ein zweitägiges Argumentationstraining gegen Stammtischparolen im Historischen Rathaussaal durchführen. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung durch einen Trainer der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.

Am Freitagabend wurde theoretisch am Thema gearbeitet. In vier Arbeitsgruppen wurden zu unterschiedlichen Themenfeldern typische Parolen gesammelt.

Am Samstag ging es dann in die Aktion mit verschiedenen Rollenspielen. So war zum Beispiel mit einem Trainingsteam zu erlernen, wie man am Mittagstisch mit Kollegen, die verbalen, aber auch ganz subtilen ausländerfeindlichen Parolen abwehren kann.

Ein sehr guter Erfahrungsaustausch untereinander, emotionale Begegnungen und persönliche Weiterentwicklung waren das positive Ergebnis des Argumentationstrainings.

Foto (Beirat für Migration und Integration / Dirk Schaefer): Gruppenfoto der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen im Historischen Rathaussaal Koblenz