Am Mittwoch, 15. November, müssen kurzfristig Bauarbeiten, unter Vollsperrung eines Teilstückes in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße, auf Höhe des Debeka-Gebäudes, bis voraussichtlich 8. Dezember 2023 ausgeführt werden. Grund der Maßnahme ist ein Rohrleitungsschaden an einer Fernwärmeleitung. Der vorhandene Schaden muss aufgrund der anstehenden Heizperiode und der kommenden Jahreszeit schnellstmöglich behoben werden. Die dauerhaften Zugänge zum Krankenhaus Marienhof, der Agentur für Arbeit und zum Dialysezentrums sind gewährleistet. Die Umleitung erfolgt über die Schlachthofstraße, in die Blücherstraße, rechtsabbiegend auf die Koblenzer Straße und dann wieder rechtsabbiegend ins Verwaltungszentrum. Alle Umleitungswege sind in der Örtlichkeit ausgeschildert.