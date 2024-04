Eigene Wünsche und Ideen sind gefragt: Zu einer Beteiligung am künftigen Grünzug vom Wallersheimer Weg bis zum Pumpwerk am Rhein sind Bürgerinnen und Bürger aus Neuendorf und Wallersheim für Freitag, 3. Mai, eingeladen. Von 15 bis 17 Uhr bitten die Stadt Koblenz und das Quartiersmanagement in den Park am Büngertsweg. Nach einer Begrüßung durch den neuen Baudezernenten Andreas Lukas wird ein erstes Konzept mit Ideen für den Grünzug zum Rhein vorgestellt. Anlass für die Auftaktveranstaltung ist der bundesweite „Tag der Städtebauförderung“.

Im Zuge des Förderprogramms „Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf“ werden an der direkten Stadtteilgrenze zu Wallersheim bestehende Grünflächen zu einer durchgehenden Grünverbindung neugestaltet. Für die Weiterentwicklung des Projektes haben Interessierte die Möglichkeit, an vier Themenständen ihre eigenen Wünsche und Ideen einzubringen. Die Schwerpunkte liegen auf den Themenbereichen Spiel, Sport und Bewegung, Aufenthalt und Treffpunkte. Außerdem werden weitere Wünsche und Anregung gesammelt. Damit der gesellige Teil nicht zu kurz kommt, sind abschließend alle zu einem gemeinsamen Kaffeeklatsch bei Kaffee und Kuchen und den weiteren Austausch mit den Projektplanenden eingeladen.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Der Park am Büngertsweg soll Teil eines durchgehenden Grünzugs vom Wallersheimer Weg zum Pumpwerk am Rhein werden. Am 3. Mai können Anwohner ihre Ideen dazu einbringen.