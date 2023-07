In Neuwied wird wieder um den Deichstadtpokal gekickt: Offiziell stießen Oberbürgermeister Jan Einig und Bürgermeister Peter Jung am Montagabend auf dem Kunstrasenplatz in Oberbieber die 51. Auflage des Turniers an. Im Anschluss trafen zunächst die Mannschaften vom VfL Oberbieber und der TSG Irlich aufeinander. Zwischen ihnen und der TuS Gladbach entschied sich, dass der Gastgeber VfL Oberbieber als Sieger der Gruppe A im Finale am Sonntag, 16. Juli, antritt. Im Laufe der Woche entscheidet sich außerdem noch, wer aus den Gruppen B, C und D ins Finale einzieht.

„Beim diesjährigen Deichstadtpokal ist einiges anders“, erklärte Bürgermeister Peter Jung bei der Eröffnung. Dazu hatten sich die Neuwieder Fußballvereine und das Amt für Schule und Sport im Vorfeld entschlossen. „Es ist schön, dass wir gemeinsam auch mal etwas Neues ausprobieren.“ Denn nicht nur der Spielmodus ist neu. Erstmals wird es am Samstag, 15. Juli, auch ein Altherren-Turnier geben. „Hierfür haben sich bisher die Mannschaften aus Feldkirchen, Oberbieber und Rodenbach angemeldet“, berichtete Jung und ergänzte: „Aber auch kurzfristig können dafür gerne noch Mannschaften gemeldet werden.“ Das ist per E-Mail an sportamt@neuwied.de möglich.

Bevor dann am Sonntag die besten vier Mannschaften der Vorrunde den diesjährigen Deichstadtpokal-Sieger ausspielen, gibt es noch eine Neuerung: ein Einlagespiel zwischen dem Team Bananenflanken Koblenz und der C-Jugend des VfL Oberbieber. Weitere Infos und die Ergebnisse finden Interessierte unter: www.neuwied.de/deichstadtpokal.

Ergebnisse der Gruppe A: VfL Oberbieber – TSG Irlich, 4:0; TSG Irlich – TuS Gladbach, 0:0; TuS Gladbach – VfL Oberbieber 0:5.

Zu den Bildern:

Bild 1: Die Mannschaften vom VfL Oberbieber und der TSG Irlich trafen im ersten Spiel um den Deichstadtpokal aufeinander. Foto: Stadt Neuwied/Sabrina Kagelmann