In diesem Jahr wird in Entscheidung und Anweisung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die Schulanmeldung für das Schuljahr 2025/26 vorgezogen und bereits im Juni 2024 durchgeführt. Grund ist eine frühzeitige Feststellung des Sprachstandes des Kindes, um gegebenenfalls Sprachfördermaßnahmen ergreifen zu können. Deshalb bitten die Grundschulen der Stadt Boppard dringend um Beachtung folgender Informationen:

Alle Kinder, die vor dem 1. September 2025 ihren 6. Geburtstag feiern (geboren zwischen dem 1. September 2018 und dem 31. August 2019), werden mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 schulbesuchspflichtig und müssen zum Schulbesuch angemeldet werden.

Für jüngere Kinder (Kann-Kinder) kann zu einem späteren Zeitpunkt durch die Eltern ein Antrag auf vorzeitige Einschulung gestellt werden. Die Termine dazu werden rechtzeitig in der Presse und über die Kindertagesstätten bekannt gegeben.

Kinder, die vom Unterrichtsbesuch des laufenden Schuljahres 2024/25 zurückgestellt wurden, müssen erneut angemeldet werden.

Die Anmeldung erfolgt durch die Eltern unter Vorlage der Geburtsurkunde bzw. des Familienstammbuchs und des Masernschutzes (z.B. gelber Impfausweis) in den Verwaltungsräumen der Grundschulen zu folgenden Terminen oder nach telefonischer Terminvereinbarung mit dem Sekretariat. Ein persönliches Einladungsschreiben erfolgt zusätzlich an alle Eltern per Post.

Grundschule Boppard :

Namen mit Anfangsbuchstaben A – K: Montag, 10.06.2024: 14.00 bis 16.00 Uhr

L – Z: Dienstag, 11.06.2024: 14.00 bis 16.00 Uhr

Grundschule Buchholz :

Donnerstag, 20.06.2024

Namen mit Anfangsbuchstaben A – K: 14.00 bis 15.00 Uhr

L – Z: 15.00 bis 16.00 Uhr

Grundschule Bad Salzig :

Die Schulanmeldung findet am Montag, den 24.06.2024 statt. Die Eltern erhalten einen persönlichen Termin in dem oben genannten Einladungsschreiben.

Die Anmeldung erfolgt jeweils in den ausgewiesenen Räumen der zuständigen Grundschule.