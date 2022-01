Rheinbreitbach (ots) – In der Nacht zum Donnerstag entwendeten unbekannte Täter einen mit Draht-Seil-Schloss gesicherten Anhänger einer Gartenbaufirma in Rheinbreitbach, Im unteren Maarfeld. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen roten Sprinter, den die Täter bei Tatausführung benutzt haben könnten. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de