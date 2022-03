Koblenz (ots) – Am heutigen Tage kam es um 14.24 Uhr in Bahnhofsnähe in Koblenz zu einem körperlichen Übergriff, bei dem ein Kind verletzt wurde. Der Tatverdächtige wurde von Tatzeugen überwältigt und ist bereits festgenommen. Der weitere Tatortbereich ist zur Zeit abgesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Es wird gebeten, bis auf Weiteres auf Nachfragen zu verzichten.

Quelle: news aktuell GmbH