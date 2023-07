Lahnstein. Auf der Baustelle des historischen Alten Rathauses in Lahnstein ist derzeit die Betonage der Bodenplatte für den Erweiterungsbau in vollem Gange und markiert einen wichtigen Meilenstein in dem ambitionierten Projekt.

Beeindruckende 95 m³ Beton wurden für die aufwendig herzustellenden Brunnenfundamente im Erdreich verbaut. Danach erfolgten die statisch notwendigen Stahl- und Bewehrungsarbeiten zur Herstellung der Bodenplatte. Mithilfe einer Betonpumpe wurden dann weitere ca. 47 m³ Beton eingebracht, um das Fundament der neuen Erweiterung des Alten Rathauses zu vervollständigen.

„Mit der erfolgreichen Einbringung des Betons wurde ein wichtiger Schritt in dem anspruchsvollen Bauprojekts getan“, erläutert Oberbürgermeister Lennart Siefert. „Der Anbau wird dem Alten Rathaus zusätzlichen Raum verleihen und die Funktionalität verbessern, ohne den historischen Charakter zu verlieren.“

Sobald der Beton vollständig ausgehärtet ist, werden sukzessive die Maurerarbeiten beginnen, die den Aufbau der beiden Stockwerke ermöglichen. Die Kubatur des Anbaus wird dann deutlich sichtbar sein und das Gebäude buchstäblich in die Höhe wachsen.

Parallel zu den Fortschritten am Anbau werden auch Arbeiten am historischen Alten Rathaus selbst durchgeführt. Ab Montag, 24. Juli 2023, erhalten sowohl die Straßenseite (Hochstraße) als auch die Giebelseite (Brunnenstraße) eine Einrüstung, sodass die anstehenden Arbeiten am Fachwerk tiefergehend begutachtet und mit der Denkmalschutzbehörde genau abgestimmt werden können. Ein wichtiger Schritt, um die Substanz des historischen Gebäudes zu erhalten und für die kommenden Generationen zu bewahren.

Sobald die Fachwerksuntersuchungen und die Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde abgeschlossen sind, steht die Dachsanierung des Alten Rathauses an.

Bildunterzeile

Bild 1: Die präzise Betonpumpe ermöglicht eine effiziente Verteilung des Baustoffs. (Foto: Christoph Maier / Stadtverwaltung Lahnstein)

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein