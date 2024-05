Vier Zutaten sind erlaubt. Es gilt als deutsches Kulturgut und hat im Straßenverkehr nichts verloren. Wer schon beim ersten Satz sofort an den traditionsreichen Hopfensmoothie, die schaumgekrönte Gerstensaftschorle oder das erfrischende Flüssigbrot gedacht hat, ist diesen Sommer bei der vhs Neuwied goldrichtig: „Hopfen und Malz – Bier selbst brauen“ heißt der dreitägige Workshop, in dem Freunde der kulinarischen Kultur gemeinsam die Verwandlung von Wasser zu Bier herbeiführen werden. Der Kurs beginnt am Freitag, 7. Juni. Wenige Plätze sind noch frei, Anmeldung unter www.vhs-neuwied.de, anmeldung@vhs-neuwied.de oder Tel. 02631 802-5510.

Der diplomierte Braumeister Gunnar Martens vermittelt einer kleinen Gruppe das jahrhundertealte Wissen darum, wie in der heimischen Küche ein schmackhaftes Getränk hergestellt werden kann. In den Teilnahmegebühren von 85 Euro sind die Rohstoffe fürs gemeinsame Bierbrauen bereits enthalten. Los geht es am Freitag, 7. Juni, von 19 bis 21.15 Uhr. Zwischen dem zweiten Tag am Samstag, 8. Juni, 9 bis 17 Uhr, und dem Anstich am Freitag, 5. Juli, 18 bis 19.30 Uhr, haben Hopfen und Malz Zeit, sich mit der Hefe bekannt zu machen. Während des Kurses wird bereits Bier verkostet und am letzten Abend können die Teilnehmenden jeweils drei bis vier Liter Selbstgerautes mit nach Hause nehmen. Weil Bierbrauen ein Handwerk ist, wird um robuste Kleidung gebeten.