Befragung „Mobilität in Deutschland 2023“ läuft noch ca. ein halbes Jahr

Welche Verkehrsmittel nutzen die Koblenzer/innen im Alltag? Wie lange sind sie unterwegs und wie weit? Um diese und andere Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten zu gewinnen, beteiligt sich die Stadt Koblenz 2023/24 zum zweiten Mal an der bundesweiten Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD), die ungefähr alle 7 Jahre vom Bundesverkehrsministerium beauftragt wird. Seit April 2023 werden 365 Tage lang ein bis zwei zufällig ausgewählte Koblenzer Haushalte um Auskunft gebeten.

Mehr als 100.000 Haushalte in Deutschland haben während der ersten Hälfte des Projekts bereits teilgenommen. In den kommenden sechs Monaten sollen nun weitere rund 100.000 Haushalte deutschlandweit zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt werden. Die einjährige Befragungsphase dient dazu, für jeden Tag des Jahres Mobilitätsdaten von einer ausreichend großen Zahl von Befragten zu erfassen, um repräsentative Werte zu erhalten. So fließen Unterschiede (Wochentag/Sonntag, Feiertage, Ferienzeit, Wetterverhältnisse) in die Erhebung mit ein, aber auch örtliche Unterschiede.

Im Rahmen der MiD füllt in jedem der teilnehmenden Haushalte eine Person zu Beginn einen Haushaltsfragebogen aus. Danach werden alle Haushaltsmitglieder einzeln gebeten, an je einem Berichtstag sämtliche Wege zu erfassen, die sie zurücklegen. Um es den Bürger/innen und Bürgern so einfach wie möglich zu machen, ist dies schriftlich, online oder telefonisch möglich. Die vom Bundesministerium initiierte Studie unterliegt den strengen Datenschutzbestimmungen für die Umfrageforschung. Die Teilnahme ist freiwillig und die Angaben der Befragten werden ausschließlich anonymisiert genutzt.