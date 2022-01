Schulwegweiser erleichtert Entscheidungsfindung – Auch Schulbuchausleihe, Mittagessen und ÖPNV sind Thema

Kreis Neuwied. Für viele Grundschülerinnen und Grundschüler steht der Wechsel zur weiterführenden Schule an. Die Erreichbarkeit und die Nähe zum Wohnort können wichtige Aspekte für die Schulwahl sein, aber insbesondere auch das Profil der Schule. Ist sie eher naturwissenschaftlich ausgerichtet oder sprachlich? Welche Schulen bieten Ganztagsbetreuung, und welche ergänzenden Möglichkeiten – von der Lernförderung bis hin zu musischen und sportlichen Angeboten – gibt es dort? Auch für die älteren Schüler, die etwa nach der 9. oder 10. Klasse bereits auf einer der vier berufsbildenden Schulen eine fachspezifische Richtung einschlagen wollen, sind zusätzliche Informationen zum Schulprofil von Interesse.

Hier bietet der Schulwegweiser eine fundierte Hilfestellung. Auf 120 Seiten finden Leser umfassende Informationen zu den 33 Schulen mit weiterführenden Bildungsangeboten, die es im Kreis Neuwied gibt. „Wir empfehlen, den Schulwegweiser in jedem Fall bei der Entscheidungsfindung zu Rate zu ziehen. Angesprochen sind nicht nur Eltern und Schüler, sondern auch Lehrer, Schulsozialpädagogen und alle Berater, die Kinder und Jugendliche bei der Planung ihres schulischen und beruflichen Werdeganges unterstützen“, so der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert. Auch für Familien, die in den Kreis Neuwied ziehen wollen, bietet der Schulwegweiser eine gute Grundlage, einen Überblick über die vielfältige Schullandschaft im Kreis Neuwied zu erlangen und die richtige Schule zu finden.

Der Schulwegweiser wird vom Bildungsbüro in Kooperation mit den weiterführenden und berufsbildenden Schulen jährlich aktualisiert, so dass dieser vom Lernangebot, aber auch von den flankierenden Maßnahmen, wie der Schulbuchausleihe, Mittagessen, Schülerbeförderung stets auf dem aktuellsten Stand ist. Weitere Infos beim Bildungsbüro, Andrea Oosterdyk, Tel. 02631/803-161.

Weitere Informationen finden Sie unter der Homepage der Kreisverwaltung Neuwied www.kreis-neuwied.de/schulwegweiser

Bildunterschrift: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert und Andrea Oosterdyk vom Bildungsbüro des Kreises Neuwied empfehlen den Schulwegweiser.

Foto: Kreisverwaltung Neuwied

Quelle: Kreisverwaltung Neuwied