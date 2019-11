Alkoholkontrollen in Koblenz

Koblenz (ots) – Am Sonntag, 17.11.2019 wurde um 06.55 Uhr ein Pkw-Fahrer in der Mayener Straße / B 9 in Koblenz angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser augenschein-lich unter Drogeneinfluss stand, was eine Blutprobe zur Folge hatte.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand eine Frau, die mit ihrem Fahrzeug um 21.55 Uhr in der Bodelschwinghstraße angehalten wurde. Bei ihr sowie ihrem Beifahrer wurden Utensilien sichergestellt, die Drogenanhaftungen vorwiesen.

Gegen 22.15 Uhr wurde eine Fahrzeugführerin in der Trierer Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ihr Führerschein sichergestellt.

Bei einer Fahrzeugkontrolle um 23.45 Uhr “In der Rothenlänge” zeigte der Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten, was durch den Drogenschnelltest bestätigt wurde. Auch hier erfolgte eine Blutentnahme.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 18.11.2019