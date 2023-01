Am Samstag, 18. März 2023 wird die Stadt Koblenz im Rahmen des Dreck-weg-Tages mit Hilfe von zahlreichen Kindergartenkindern, Schüler:innen, Vereinen und freiwilligen Helfer:innen von wilden Müllablagerungen befreit.

Trotz zahlreicher Papierkörbe, Annahmestellen für Sperrmüll, Elektroschrott und Schadstoffe und der Bereitstellung von zahlreichen Wertstoffdepots im Stadtgebiet, entsorgen immer noch einige Zeitgenossen Abfälle am Straßenrand, in Parkanlagen, auf Spielplätzen und in der Feldflur.

Daher lädt der Kommunale Servicebetrieb Koblenz alle Interessierten ein, sich an dieser Kampagne für eine saubere Stadt Koblenz zu beteiligen. Gerade jetzt in der vegetationslosen Zeit werden wilde Müllablagerungen für jeden sichtbar und stören das Allgemeinbild ungemein.

Selbstverständlich stellt der Eigenbetrieb für alle Teilnehmenden wieder Abfallsäcke und Handschuhe zur Verfügung.

Wer die Reinigungsaktion des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz unterstützen möchte, wird gebeten sich kurz

– telefonisch 0261/129-4518, -4519 oder

– per Mail servicebetrieb@stadt.koblenz.de

für diese Aktion anzumelden.