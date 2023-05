Die Koblenzer Bäder GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Koblenz GmbH und baut im Auftrag der Stadt ein neues Hallenbad mit Sauna und Gastronomie am Moselbogen.

Aus persönlichen Gründen scheidet der betriebsleitende Geschäftsführer Herr Carlo Weißkopf auf eignen Wunsch zum 30. Juni 2023 aus. Mit Blick auf die geplante Eröffnung des Hallenbads im Herbst 2023 hat sich die Gesellschafterversammlung der Koblenzer Bäder GmbH dafür ausgesprochen, eine Interimsgeschäftsführung aus dem bisherigen Beraterkreis zu installieren. Um die Vorbereitungen der Inbetriebnahme sowie die Inbetriebnahme und die Eröffnungsphase professionell umsetzen zu können übernimmt Herr Prof. Dr. Kuhn, geschäftsführender Gesellschafter der DSBG Planungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH & Co. KG, ab dem 1. Juni 2023 die kaufmännische Geschäftsführung der Koblenzer Bäder GmbH. Nach seinem Doktor- und Diplomabschluss im Bereich der Sport- und Freizeitwirtschaft entwickelte sich Prof. Dr. Kuhn bei einem Architektenbüro vom Projektmanager bis zum Geschäftsführer. Seit mehr als 15 Jahren ist Herr Prof. Dr. Kuhn nun als Geschäftsführer bei der DSBG sowie in diversen Verbänden des Sport- und Bäderwesens tätig. „Ich freue mich über eine weitere Herausforderung und die Mitgestaltung des neu zu eröffnenden Hallenbads. Ich kann mit meiner Expertise unterstützen und ein Stück Heimat mitgestalten.“, so der Geschäftsführer in spe.

Auch Stadtwerke Geschäftsführer Lars Hörnig ist trotz der herausfordernden Zeiten positiv gestimmt und möchte die Interimszeit auch nutzen, um die langfristige Aufstellung der Bäder GmbH und ihrer Führungsstruktur im laufenden Betrieb zu untersuchen. „Der Fokus liegt nun auf der Fertigstellung des Hallenbadbaus und einer erfolgreichen Inbetriebnahme. Dabei wollen wir auch eine eigene Bädermannschaft aufbauen und von der Expertise und Erfahrung der DSBG profitieren“, so Hörnig.

„Wir bedauern die Entscheidung von Herrn Weißkopf sehr und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Mit Blick auf die kommenden Monate sind wir dankbar mit Herrn Prof. Dr. Kuhn einen Profi mit viel Erfahrung und Engagement an unserer Seite zu haben.“, so Oberbürgermeister David Langer. Neben Kuhn wird sich Albert Diehl als technischer Geschäftsführer weiter federführend um die Fertigstellung des Großprojekts in diesem Jahr kümmern.