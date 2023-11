„Adventskalender“ mit Vorlesegeschichten und Arbeitsblättern für Kinder der 1. bis 4. Grundschulklasse aus der Stadtbibliothek Koblenz

Für die Adventszeit gibt es einen Adventskalender mit einer weihnachtlichen Geschichte, die den Lehrerinnen und Lehrern der 1. bis 4. Klassen zur Verfügung gestellt wird. Für diese Lesespaß-Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz ist für das Jahr 2023 von Autor Jens Schumacher exklusiv die Geschichte „Ein Kobold zu viel“ geschrieben worden. In dieser frechen Verwechslungsgeschichte bringt ein ungehobelter Kobold die Spielzeugfabrik des Weihnachtsmannes ganz gewaltig in Unordnung. Ob der Elf Flerk Weihnachten wirklich noch retten kann, stellt sich erst im Laufe der Geschichte heraus.

An jedem Schultag im Advent lesen die Lehrer/innen den Kindern ein Kapitel vor. Die Kapitel sind täglich in Umschläge verpackt und können durch Rätsel und Arbeitsblätter ergänzt werden. Wer alle Rätsel löst erhält einen Lösungssatz und kann an einer Verlosung teilnehmen. In diesem Jahr gibt es die Geschichten auch wieder als Audiodateien zum Nachhören auf der Webseite des LBZ.

Um noch mehr Begeisterung für das Lesen zu wecken, erhält jede Klasse einen Gutschein über einen Büchereibesuch der StadtBibliothek Koblenz. Dort gibt es viele weitere Geschichtenbücher, Kinderbücher, Bastelbücher und Hörbücher zum Ausleihen für die Kinder und ihre Eltern.