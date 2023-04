In Lahnstein bringen Rocco Hauff (Inszenierung) und Wolfram Hartleif (Musikalische Leitung) die Geschichte und Lieder der weltbekannten Comedian Harmonists als Schauspiel mit Musik in der weniger bekannten Fassung von Alexander Kuchinka und Heiko Wohlgemuth auf die Bühne.

Das musikalische Theaterstück feiert am Donnerstag, 20. April 2023 um 20:00 Uhr im Theater Lahnstein Premiere und wird bis Sonntag, 14. Mai zu sehen sein. „Achtung. Selten. Die Comedian Harmonists“ erzählt von den zwischenmenschlichen Beziehungen der Musiker, ihrem steilen Aufstieg, der schillernden Hochzeit und auch von Streitigkeiten, Uneinigkeiten und gescheiterten Bemühungen als Musikgruppe mit jüdischen Mitgliedern im Deutschland der 30er Jahre zu bestehen. Das Stück wird dabei dem Anspruch auf Authentizität und ehrlicher Auseinandersetzung ebenso gerecht, wie dem der leichtfüßigen Unterhaltung.

„Achtung. Selten. Tenor, Bass (Berufssänger, nicht über 25), sehr musikalisch, schönklingende Stimmen, für einzig dastehendes Ensemble unter Angabe der täglich verfügbaren Zeit gesucht.“ Diese unspektakulären und doch verheißungsvollen Worte stehen am Anfang einer Zeitungsannonce, die Harry Frommermann im Dezember 1927 im Berliner Lokal-Anzeiger schaltete, und damit am Anfang einer großen Karriere von sechs jungen Musikern. Zum wenige Tage nach der Annonce stattfindenden Vorsingen kamen rund 70 junge Männer, unter ihnen auch Robert Biberti, der Frommermann mit seiner Stimme überzeugte und denselben musikalischen Vorbildern nacheiferte. Mit Erich Collin, dem Pianist Erwin Bootz und Bibertis Chorkollegen Ari Leschnikoff aus Bulgarien sowie Roman Cycowski aus Polen war das Ensemble komplett.

Bereits im September 1928, wenige Monate nach ihrer Gründung, hatten die Comedian Harmonists den ersten Auftritt ihrer Karriere im „Großen Schauspielhaus“ in Berlin.

Die Atmosphäre der ausgehenden „Goldenen Zwanzigerjahre“ in Berlin ermöglichte dem heute weltbekannten jungen Ensemble einen rasanten Aufstieg und europaweite Erfolge. Der einzigartige Gesangsstil der Comedian Harmonists und deren Lieder wie „Veronika der Lenz ist da“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Ein Freund, ein guter Freund“ begeistern bis heute zahlreiche Liebhaber aller Musikrichtungen.

Mit dem Nationalsozialismus und dem ab 1933 staatlich diktiertem und durchgesetzten Boykott gegenüber Juden nahm der Erfolg der Gruppe ein jähes Ende: Die drei jüdischen Mitglieder der Comedian Harmonists Harry Frommermann, Roman Cycowski und Erwin Bootz durften auf deutschen Bühnen nicht mehr auftreten. Unterschiedliche Haltungen und Vorstellungen zum Umgang mit dem Auftrittsverbot sowie verschiedene Bestrebungen das Ensemble mit Auftritten außerhalb Deutschlands bzw. Teile des Ensembles in neuen Konstellationen zusammenzuhalten, waren nicht erfolgreich und führten letztlich zur Auflösung der Comedian Harmonists.

In Lahnstein schlüpfen Jens Bache (Tenor), Bruno Grassini (Tenor), Wolfram Hartleif (Pianist), Nikolas Knauf (Bass), Tobias Strohmaier (Bariton) und Fynn Zinapold (Bass) in die Rollen der Comedian Harmonists, zeigen dem Publikum Einblicke aus Proben, den großen musikalischen Erfolgen sowie der Trennung im Streit. Pünktlich zum schönen Frühlingswetter werden sie den Theatersaal mit den unvergessenen Liedern der Comedian Harmonists erfüllen und die Zuschauer mit ihren wunderbaren Stimmen in eine andere Zeit entführen.

Bildunterzeilen: „Achtung. Selten. Die Comedian Harmonists“ sind vom 20. April bis zum 14. Mai auf Lahnsteins Theaterbühne zu sehen. (Foto: Charlotte Gentsch / Stadtverwaltung Lahnstein)