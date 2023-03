Brandschutzerziehung in der Lahnsteiner Kita Rambazamba

Lahnstein. „Wie verhalte ich mich im Brandfall? Welche Telefonnummer hat die Feuerwehr? Und welche Aufgaben hat sie?“ Diese und viele weitere Fragen zum Thema Feuer und Brandschutz können die Vorschulkinder, die „Coolen Wölfe“, der Lahnsteiner Kindertagesstätte Rambazamba jetzt beantworten.

Feuerwehrmann und Brandschutzbeauftragter Sebastian Schmitt besuchte die „Coolen Wölfe“ in der Kita und erklärte ihnen anhand von Bildkarten mit Fotos echter Einsätze, wie vielfältig die Aufgaben der Feuerwehr sind. „Wenn Kinder in einem geschützten Rahmen mit Feuer experimentieren dürfen, werden sie im Umgang damit sicherer“, erklärte Feuerwehrmann Schmitt. Er demonstrierte, wie aus einer kleinen Kerzenflamme eine wahre Feuerbrunst wird – sehr zum Beeindrucken der Kinder. Danach übten sie das richtige Absetzen eines Notrufs. „Hierbei ist es sehr wichtig, dass ihr der Person am Telefon verständlich mitteilt, wo ihr euch befindet, was passiert ist, wie ihr heißt und erst dann auflegt, wenn die Leitstelle dies sagt“, erläuterte Sebastian Schmitt den Kitakindern.

Zur Freude aller besuchten die „Coolen Wölfe“ zwei Tage später die Feuerwache Nord in Niederlahnstein. Sebastian Schmitt begrüßte die Kinder und zeigte ihnen die Räumlichkeiten, bevor es in die große Fahrzeughalle ging. Hier durften sie den Feuerwehrschlauch komplett ausrollen und Schmitt erklärte, wie viele Schläuche nötig wären, um einen Brand des Gebäudes der Kita Rambazamba zu löschen. Ein besonderes Highlight war es, dass sich die Kinder in den Innenraum des Feuerwehrautos setzen durften – so fühlen sie sich wie echte Feuerwehrmänner und -frauen.

Bild 1: Feuerwehrmann und Brandschutzbeauftragter Sebastian Schmitt besuchte die Kita Rambazamba.