Nachdem die Bauarbeiten am Überführungsbauwerk der Mayener Straße über die B 9 am Langemarckplatz abgeschlossen wurden, muss in einem letzten Arbeitsschritt noch die Baustellenverkehrsführung auf der Mayener Straße zurück gebaut werden, damit der Verkehr wieder in beiden Richtungen zweistreifig fließen kann.

Um die für die Baustelle hergestellten Mittelstreifenüberfahrten zu schließen ist es notwendig, die jeweils linken Fahrstreifen im Baustellenbereich in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr zu sperren. Trotz der Sperrung bleiben alle Fahrbeziehungen während der Arbeiten bestehen. Die Sperrung beginnt am 27. Januar und wird voraussichtlich bis zum 1. Februar bestehen bleiben.

Parallel zu den Arbeiten auf der Mayener Straße selbst werden am 31. Januar Markierungsarbeiten auf der Rampe von der Mayener Straße zur B 9 in Fahrtrichtung Innenstadt durchgeführt. Hierzu wird ab 9:00 Uhr der rechte Fahrstreifen auf der B 9 eingezogen.

Das Tiefbauamt bitte alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz