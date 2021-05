Abfahrt von B 9 zur Simmerner Straße gesperrt

Am Dienstag, 11.05.2021 muss die Abfahrt von der B 9 Fahrtrichtung Boppard zur Simmerner Straße/Karthause ab 21:00 Uhr für den Zeitraum von etwa drei Stunden voll gesperrt werden. In dieser Zeit werden Mängel an einem Fahrbahnübergang zwischen dem Abfahrtsast und der Simmerner Straße im Rahmen der Gewährleistung beseitigt. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Das Tiefbauamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die kurzzeitige Behinderung.