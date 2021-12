Kurzfristig abgesagt wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie das Konzert von Abba-Gold, welches am Montag, 27. Dezember, in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz hätte stattfinden sollen. Die Karten werden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen rückerstattet.

Wer dennoch Abba in der Region erleben möchte: Abba Gold gastieren am 23. Januar 2022 in der Stadthalle Vallendar. Rund zwei Stunden lässt die Tribute-Show, die mit zu den besten Europas zählt, die großen Hits von Abba live wieder aufleben. Für diese Show sind noch Tickets im Vorverkauf erhältlich. Karten gibt es im Vorverkauf (erhöhte Abendkassenpreise) in Koblenz bei der Buchhandlung Heimes, Telefon (0261) 33493, Buchhandlung Reuffel, Telefon (0261) 303070, Tourist-Informtion, Telefon (0261) 1291610 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0651) 9790770 und im Internet unter www.kultopolis.com

Foto: Marco Wille, Kultopolis GmbH

Quelle: Kultopolis GmbH