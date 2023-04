Autofahrer können ihre Parkscheine auf allen gebührenpflichtigen städtischen Parkplätzen nun auch mit dem Smartphone lösen

Lahnstein. Schluss mit der ständigen Kleingeldsuche: Parken in Lahnstein ist ab sofort noch unkomplizierter. Nun kann jeder, der auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz der Stadt halten möchte, den Parkschein bequem mit der App Parkster lösen. „Handyparken hat viele Vorteile. Wer den Parkschein per App kauft, spart sich beispielsweise das Schlangestehen am Automaten oder kann, wenn der Termin doch etwas länger dauert als gedacht, ganz einfach nachlösen“, sagt Lennart Siefert, Oberbürgermeister in Lahnstein. „Ich freue mich sehr, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Gästen diese komfortable Alternative zum Bezahlen am Parkscheinautomaten anbieten können.“

Neben Lahnstein ist das Parken in der Region mit der Parkster App unter anderem in Montabaur, Vallendar, Bendorf und Neuwied möglich.

Und so funktioniert das Parken ohne Parkscheinautomat: Für das Lösen eines digitalen Parkscheins benötigt der Autofahrer die Parkster-App auf seinem Smartphone. Diese ist für Android-Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im App Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App ein. Dass der Fahrer mit seinem Handy die Parkzeit im Rahmen der Höchstparkdauer verlängern kann, ist ein klarer Pluspunkt des digitalen Parkscheins gegenüber seinem gedruckten Kollegen. Kein Grund mehr also, ein Knöllchen zu fürchten, wenn es im Wartezimmer länger dauert. Kehrt er früher zu seinem Fahrzeug zurück, beendet er den digitalen Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Parkgebühren.

In Lahnstein gibt es auch die klassische „Brötchentaste“ in der App: Autofahrer können für schnelle Besorgungen ein Gratisticket für 20 Minuten lösen.

„Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, digitales Parken möglichst einfach, transparent und kundenfreundlich zu machen“, so Patrik Lundberg, Geschäftsführer bei der Parkster Deutschland GmbH. Er betont, dass mit der Parkster-App keine höheren Parktarife anfallen. „Wer privat mit der Parkster-App parkt, bezahlt dafür das Gleiche wie am Parkautomaten. Darüber hinaus bieten wir dem Autofahrer in der App optionale Zusatzdienste, wie ein gemeinsames Familienkonto, an.“

Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App ist nicht erforderlich. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Visa/Mastercard. Der Autofahrer erhält hierzu von Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert seine Parkvorgänge auflistet. Der Autofahrer kann festlegen, ob er diese Rechnung per Mail (kostenfrei, voreingestellt) oder per Post (2,99 € inkl. MwSt. pro Rechnung) erhalten will.

So funktioniert das Smartphone-Parken mit Parkster bei Erstnutzung:

App herunterladen und einmalig registrieren Parkplatz in der App auswählen gewünschte Parkdauer einstellen auf „Auto auswählen und parken“ tippen, Kennzeichen eingeben und Parkvorgang starten

Einmal installiert, kann der Autofahrer die App nicht nur in Lahnstein, sondern auf jedem Parkster-Parkplatz in ganz Deutschland nutzen.

Und wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Die kommunale Verkehrsüberwachung kann alle über die Parkster-App gelösten Parkscheine in Echtzeit einsehen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Lahnstein sehen also bei jedem Fahrzeug sofort, ob ein Ticket gelöst wurde und ob dieses noch gültig ist.

Bildunterzeilen

Bild 1: Ab sofort kann das Parkticket in Lahnstein bequem über die Parkster-App gelöst und verlängert werden.