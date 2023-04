Koblenz, Rheinpromenade am Deutschen Eck

Koblenzer Aufgepasst – Die Koblenzer Bierbörse öffnet bereits zum neunten Mal ihre Tore und die schöne Promenade am Deutschen Eck verwandelt sich in den größten Biergarten in Koblenz.

Vom 02. bis zum 04. Juni präsentieren circa 45 Ausschank- und Speisegeschäfte einheimische sowie gänzlich unbekannte Spezialitäten. Die Besucher können sich durch die bunte Welt der Biere probieren und aus mehreren hundert verschiedenen Biersorten ihr Lieblingsbier wählen.

Mit dabei sind zahlreiche internationale Spezialitäten, wie das polnische Tyskie, das kroatische Urlaubsbier Karlovacko oder auch erstmals dabei das amerikanische „Butcher`s Craftbeer“. Doch auch die heimischen Biere kommen nicht zu kurz – vom Allgäuer Büble aus den schönen Alpen bis hin zum Augustiner Bräu – dem Biergenuss sind keine Grenzen gesetzt!

Doch nicht nur die Geschmackssinne werden verwöhnt, auch für die Augen gibt es einiges zu erkunden. Die Mühlen-Brauerei aus Köln beeindruckt mit einem nostalgischen Mühlenrad und bietet mit ihrer einzigartigen Optik einen besonderen Anblick.

Die Öffnungszeiten der 9. Koblenzer Bierbörse lauten Freitag 15 bis 24 Uhr, Samstag 11 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei!

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 02171/3801, im Internet unter www.bierboerse.com oder per Email unter bierboerse@veranstaltungsbuero.de.