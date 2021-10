Elsoff (Westerwald) (ots) – In der Zeit vom 16.10.21, 17:00 Uhr bis zum 17.10.21, 15:00 Uhr kam es in 56479 Elsoff, Am Sportplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem hinter dem Sportplatz befindlichen Parkplatz, der zugleich auch als Wochenmarktplatz genutzt wird, wurde ein dort befindlicher Stromverteilerkasten der Gemeinde durch einen PKW komplett zerstört. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, befuhr ein PKW BMW den Platz. Dort wurden „Fahrübungen“ durchgeführt. Es wurden sogenannte „Donats“ gedreht. Bei den Driftversuchen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und prallte mit voller Wucht gegen den Stromverteilerkasten. Dieser wurde komplett zerstört. An dem Kasten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Bei den ersten Ermittlungen der Polizei konnten Fahrzeugteile gefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Der unfallflüchtige Fahrer kann sich jederzeit bei der Polizeiinspektion Westerburg oder einer anderen Polizeidienststelle stellen.

