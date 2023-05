Übergewicht oder Adipositas ist ein häufiges Problem in Deutschland. Laut Statistiken der Deutschen Adipositas-Gesellschaft sind rund 60% der Erwachsenen übergewichtig, und ein Viertel der deutschen Erwachsenen ist von Adipositas betroffen. Dieses Problem resultiert hauptsächlich aus veränderten Lebensbedingungen, da mehr Menschen zu viele kalorienreiche Lebensmittel und Getränke konsumieren, während sie bei der Arbeit und in der Freizeit inaktiv sind. Die jüngste Pandemie hat dieses Problem nur verschlimmert, da jeder dritte Erwachsene von ungesundem Gewichtszunahme berichtet.

Mit erhöhtem Gewicht kommen größere gesundheitliche Konsequenzen. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft hebt hervor, dass Menschen mit Adipositas kürzere Lebenserwartungen haben und ein höheres Risiko für Typ-2-Diabetes, koronare Herzkrankheit und mindestens 13 verschiedene Krebsarten haben im Vergleich zu Menschen mit normalem Gewicht. Angesichts dieser gesundheitlichen Probleme ist es wichtig, dass die Deutschen Maßnahmen ergreifen, um Gewichtszunahme entgegenzuwirken.

Es kann jedoch manchmal schwierig sein, neue gesunde Gewohnheiten wie Bewegung in den Alltag zu integrieren. Aber Sie müssen nichts Radikales tun, um Gewicht zu verlieren oder Ihren vollen Zeitplan zu ändern. Hier sind vier Gewichtsverluststrategien für vielbeschäftigte Erwachsene:

Vermeiden Sie kalorienreiche Getränke

Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie Ihre Kalorien essen, anstatt sie zu trinken. Einige kalorienreiche Getränke, die Sie vermeiden sollten, sind Kaffeemischungen, Smoothies, Alkohol und Sportgetränke. Diese Getränke sättigen Sie in der Regel nicht und führen dazu, dass Sie später mehr Kalorien zu sich nehmen. Selbst “gesündere” Getränke wie Fruchtsaft und Protein-Shakes können mit Kalorien und Zucker beladen sein, was den Fortschritt beim Gewichtsverlust behindert. Während es in Ordnung ist, sie gelegentlich zu trinken, ist es besser, stattdessen Wasser oder ungesüßten Kaffee und Tee zu wählen.

Füge Vielfalt zu deiner Ernährung hinzu

Wenn du beschäftigt bist, kann es leicht sein, wiederholt dieselben Mahlzeiten zu essen. Wenn du jedoch nicht darauf achtest, was du isst, erhältst du möglicherweise nicht die besten Nährstoffe für den Gewichtsverlust. Um dir zu helfen, nahrhafter zu essen, ist es hilfreich, jede Woche im Voraus einen Ernährungsplan zu haben. Bei der Vorbereitung eines Ernährungsplans zum Abnehmen kannst du aus einer breiten Auswahl an Lebensmittelgruppen wählen. Kein Lebensmittel kann alle Nährstoffe bereitstellen, daher kann die Mischung von Kartoffeln, Gemüse, Obst und Fleisch einen großen Unterschied machen. Zur Vorbereitung können Kalender-Apps, Planungswerkzeuge und mobile Anwendungen deine Lieblingsrezepte und Lebensmittel verfolgen, sodass du im Voraus entscheiden und ohne Zeitverschwendung kochen kannst.

Bleib in Bewegung

Während es ideal ist, dedizierte Zeit für Bewegung zu haben, ist es ein bedeutender Fortschritt, mehr Bewegung in einen ansonsten inaktiven Lebensstil zu integrieren. Tatsächlich können sesshafte Menschen ihr Krankheitsrisiko mit Bewegung geringer Intensität, wie z.B. Spazierengehen oder lockerem Radfahren, reduzieren. Um während deines Tages mehr körperliche Aktivität hinzuzufügen, ist es gut, mehr Schritte zu gehen, als du normalerweise gehen würdest, z.B. indem du die Treppe anstatt des Aufzugs nimmst oder dein Auto weiter entfernt parkst. Dies ermutigt deinen Körper, deine Herzfrequenz zu erhöhen, was wiederum dazu beiträgt, dass du mehr Energie verbrauchst und Kalorien verbrennst.

Konsultieren Sie einen Fachmann

Wenn Sie trotz der oben genannten Tipps immer noch Probleme mit dem Abnehmen haben, könnte es an der Zeit sein, einen Fachmann aufzusuchen. Ein medizinischer Fachmann kann helfen, zugrunde liegende medizinische Bedingungen zu identifizieren, die das Abnehmen beeinträchtigen und Ihnen die richtigen Maßnahmen zum gesunden Abnehmen ermöglichen. Ein voller Terminkalender kann es schwierig machen, angemessene Untersuchungen durchzuführen, aber digitale Gesundheitsdienste können diese Prozesse einfacher und schneller machen. Sie können Online-Rezepte und Online-Termine erhalten, ohne Ihr Zuhause verlassen zu müssen, was es umso bequemer macht, medizinische Unterstützung zu haben. Die Zusammenarbeit mit einem Arzt oder Ernährungsberater kann einige Wochen oder Monate dauern, daher kann es einfacher sein, sie digital zu treffen, um mit Ihren Terminen auf Kurs zu bleiben.

Es kann schwierig sein, neue gesunde Gewohnheiten in Ihren vollen Terminkalender zu integrieren, aber Abnehmstrategien müssen nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Solange Sie diese oben genannten Tipps anwenden und konsequent anwenden, können Sie sicherstellen, dass Sie auch als beschäftigter Erwachsener einige Pfunde verlieren.