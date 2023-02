Kooperationsprojekt in Niederbieber ging in die vierte Runde

Zur gemeinsamen Pasta-Pesto-Party trafen sich im Rahmen der vierten Jugendaktion unter dem Motto „get together @ niederbieber“ 30 kontaktfreudige junge Menschen. Das Rezept zu dieser Party bestand aus den Zutaten Offenheit (jeder ab 12 Jahren kann kommen), Niedrigschwelligkeit (keine Anmeldung oder Bezahlung nötig) und einer guten Jugendarbeit vor Ort. Gefeiert und gekocht wurde im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Niederbieber.

Und das Ergebnis schmeckte: Unter dem Leitungsteam der Jugendaktionen vor Ort, Christina Siegel und Lisa Straub, wurden mit Unterstützung vom Pfadfinderstamm Philipp Melanchthon, dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied und der Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Niederbieber Tortellini mit Käsefüllung und leckeres Pesto selbst gemacht. Die Jugendlichen kamen während der Zubereitung in geselligen Austausch, lernten neue Gleichaltrige kennen und erprobten so ganz nebenbei, wie man gute Pasta zubereitet. Untermalt wurde die entspannte Atmosphäre mit passender italienischen Musik, bei der sich alle gemeinsam die köstliche Pasta abschließend schmecken ließen.

Seit September 2022 besteht das Kooperationsprojekt von Kirchengemeinde und städtischem KiJub und bietet etwa jeden zweiten Monat freitagabends ab 19 Uhr eine besondere Aktion für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren an – und das immer kostenlos und ohne vorherige Anmeldung. Da die bisherigen Jugendaktionen Filmabend, Escape Game, Weihnachts-Special und Pesto-Pasta-Party von so vielen Jugendlichen gerne besucht wurden, sind bereits weitere mit bewährtem Rezept geplant. Am Freitag, 24. März, findet ab 19 Uhr eine spannende Nachtwanderung statt. Infos gibt’s im KiJub Neuwied bei Esther Bitterling per Mail an e.bitterling@stadt-neuwied.de oder unter Tel. 02631/802 178.

Bild 2: Mit zweierlei Pesto ließen die Jugendlichen sich ihre Pasta schmecken.

Foto: Christina Siegel